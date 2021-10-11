Safranbolu'daki 23 tarihi dükkanın restorasyon çalışmasına başlandı

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 23 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile onaylanan Safranbolu Asmaaltı Sokak'taki 23 tescilli yapının cephe restorasyon projesi çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, restorasyon projelerinin tamamlanmasının ve onay alınmasının ardından ivedilikle çalışmayı başlattıklarını belirtti.

Köse, "Asmaaltı Sokak, Tarihi Çarşı bölgemizin en önemli, yerli ve yabancı misafirlerimizin uğrak noktalarından bir tanesi. Burada bulunan 23 adet tescilli binamızı aslına uygun bir şekilde restore ederek, yeniden halkımızın ve dünyanın hizmetine açacağız." ifadelerini kullandı.

Köse, çalışmaları kısa bir sürede tamamlamanın gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.