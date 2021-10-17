Safranbolu Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi ikramı - Haberler
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Safranbolu Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi ikramı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Safranbolu Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi ikramı

Safranbolu Belediyesince Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesince Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara Kandil simidi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, öğle namazı çıkışında Merkez, Şadiye Hanım ve Yunus Emre camilerinde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Belediye Başkanı Elif Köse, Türk insanının örfüne, gelenek ve göreneklerine bağlı olduğunu belirterek, "İnsanımızda bayramların ve kandil günlerinin ayrı değeri vardır. Safranbolu Belediyesi olarak bizler de bu anlayışa sahibiz. Bu nedenle bugün 3 camimizde vatandaşlarımıza kandil simidi ikramı yaptık. Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşehrilerimizin kandilini kutluyorum." ifadesini kullandı.

Safranbolu Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi ikramı

Safranbolu Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi ikramı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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