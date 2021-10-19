Safranbolu Belediyesinden kısa kısa

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi, halk masasına son 10 ayda 3 bin 125 kayıtlı başvurunun yapıldığını bildirdi.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, halk masasını arayan vatandaşların kayıtlarının ve taleplerinin anında alındığını, sorunların çözüme kavuşması için ilgili birimlere yönlendirildiğini belirtti.

Vatandaşlara hizmetin en iyisini sunabilmek için çalıştıklarını aktaran Köse, "Amacımız, daha yaşanılır bir Safranbolu. Hemşehrilerimiz 153 numaralı ücretsiz hattımızdan bizlere ulaşmaya devam edebilirler. Son 10 ayda 3 bin 125 kayıtlı başvuru alındı. Bu başvuruların 2 bin 816'sının çözüme kavuşturuldu. Geri kalanının çözümüne ise program dahilinde devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan belediye, 65 yaş üstü, emekli, engelli, öğrenci, belediye personeli, şehit ve gazi yakınlarına kent kart verildiğini açıkladı.

"Kış Gelmeden Sen Gel" projesi

Safranbolu Belediyesi, Hayır Çarşısı'na yapılacak odun, kömür ve soba bağışlarının görevlilerce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını duyurdu.

Vatandaşların sıcak bir kış geçirmeleri için harekete geçtiklerini bildiren Başkan Köse, "Daha önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerinin evlerine yakacak desteği için hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. 'Kış Gelmeden Sen Gel' projesine destek veren ve verecek olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.