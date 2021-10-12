Safranbolu Belediyesinden kısa kısa

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesince uygulanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca (BAKKA) desteklenen Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt sermeye devam edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, mümkün olduğunca esnafın işlerini engellemeden çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmanın tamamlanmasının ardından Safranbolu sanayi bölgesi çok daha güzel ve derli toplu görünüme kavuşacak. Ekiplerimiz, altyapının bittiği bölgelerde derhal asfalt serme işlemine başlıyorlar. Amacımız, asfaltlamayı kısa sürede tamamlamak." ifadesini kullandı.

Fen İşleri'nde yangın eğitimi

Safranbolu Belediyesi İtfaiyesi, Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Şefliği'nde çalışanlara uygulamalı eğitim verildi.

Başkan Elif Köse, temel itfaiyecilik, doğru tüp kullanımı, yangının tanımı, sınıfları ve çeşitleri hakkında bir dizi eğitim verildiğini belirterek, "İlçemiz, yangın konusunda tarihi dokusundan dolayı çok daha hassas. Bu tür eğitimlerin ve tatbikatların faydalı ve bir o kadar da gerekli olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiğince eğitim, denetim ve uygulama yapıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek." diye belirtti.