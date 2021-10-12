Safranbolu Belediyesinden kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Safranbolu Belediyesinden kısa kısa

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Safranbolu Belediyesinden kısa kısa

Safranbolu Belediyesince uygulanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca (BAKKA) desteklenen Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesince uygulanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca (BAKKA) desteklenen Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt sermeye devam edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, mümkün olduğunca esnafın işlerini engellemeden çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmanın tamamlanmasının ardından Safranbolu sanayi bölgesi çok daha güzel ve derli toplu görünüme kavuşacak. Ekiplerimiz, altyapının bittiği bölgelerde derhal asfalt serme işlemine başlıyorlar. Amacımız, asfaltlamayı kısa sürede tamamlamak." ifadesini kullandı.

Fen İşleri'nde yangın eğitimi

Safranbolu Belediyesi İtfaiyesi, Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Şefliği'nde çalışanlara uygulamalı eğitim verildi.

Başkan Elif Köse, temel itfaiyecilik, doğru tüp kullanımı, yangının tanımı, sınıfları ve çeşitleri hakkında bir dizi eğitim verildiğini belirterek, "İlçemiz, yangın konusunda tarihi dokusundan dolayı çok daha hassas. Bu tür eğitimlerin ve tatbikatların faydalı ve bir o kadar da gerekli olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiğince eğitim, denetim ve uygulama yapıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek." diye belirtti.

Safranbolu Belediyesinden kısa kısa

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ali Babacan
Magazin Bülent Ersoy Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Safranbolu Belediyesinden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 18:18:04. #1.11#