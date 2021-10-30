Sadece hayat kurtarmıyor, deniz diplerini de temizliyorlar

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nın özel dalış timleri, sel, deniz kazaları, boğulmalar gibi olaylarda hayat kurtarmanın yanı sıra denize atılan atık ağları da dipte tespit edip yüzeye çıkararak çevre temizliği yapıyor. DHA'nın görüntülediği eğitimlerde dayanıklılığını arttıran ekipler, suçun ve suçlunun aydınlatılmasında da etkin görev alıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı özel dalış timleri, birçok zor görevde yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor. Olası göçmen botu facialarında kaçak göçmenlerin imdadına ilk yetişen ekiplerden olan dalış timleri, tekne kazalarında veya boğulma tehlikesi geçiren kişilerin arama- kurtarma çalışmalarına katılıyor. Sahil Güvenlik İzmir Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) özel timleri denizlerin yanı sıra göl, gölet, baraj ve akarsularda da görev yapıyor. Sel, deniz kazaları, boğulmalar gibi çeşitli olaylarda arama kurtarma görevini icra eden ekipler, suçun ve suçlunun aydınlatılmasında da etkin görev alıyor. Su altında ceset, suç aleti, delil toplama konularında da uzmanlaşan ekip, zamana karşı yarışıyor. Hız ve çevikliklerini her daim üst seviyede tutmak için ekipler eğitimlerini sürdürüyor. Üzerlerindeki 35 kiloluk tüplerle dalış yapan ekipler, kullandıkları insansız su altı robotu, su altı intikal aracı (su altı scooter) ve insansız cankurtaran aracı gibi cihazlardaki pratiklerini de arttırıyor. Saatte 40 knot (75 km) hız yapan Sahil Güvenlik botları ile olaylara kısa sürede müdahalede bulunan ekipler, bu botla manevra eğitimleri de yapıyor.

Arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra Sahil Güvenlik timleri, aynı zamanda deniz diplerini de temizliyor. Özellikle balıkçıların denize av için attıkları ve deniz diplerin düşen, doğal yaşamı tehdit eden metrelerce uzunluktaki ağlar timler tarafından temizleniyor.