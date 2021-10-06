Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 33. bölüm bugün var mı? Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Sadakatsiz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sadakatsiz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, Sadakatsiz bölüm bugün mü, Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin haber cisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.

Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır...

Haberler.com - Gündem