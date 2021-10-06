Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 33. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bugün 33. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümde ne olacağı ise merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisini izlemek isteyen vatandaşlarımız Sadakatsiz canlı izle! aratıyor. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!
Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla beklenen 33. bölümü bu akşam Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bugün 33. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümde ne olacağı ise merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisini izlemek isteyen vatandaşlarımız Sadakatsiz canlı izle! aratıyor. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Sadakatsiz 29 Eylül Çarşamba yayınlanan 32. Bölümde Asya ve Derin'in hayatındaki büyük değişiklikler, herkesi etkisi altına alıyor!
Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.
Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır...
Sadakatsiz 33. Bölüm Fragmanı yayında! Asya sır perdesini çözmeye çalışıyor! Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan
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