Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 33. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla beklenen 33. bölümü bu akşam Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bugün 33. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümde ne olacağı ise merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisini izlemek isteyen vatandaşlarımız Sadakatsiz canlı izle! aratıyor. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 29 Eylül Çarşamba yayınlanan 32. Bölümde Asya ve Derin'in hayatındaki büyük değişiklikler, herkesi etkisi altına alıyor!

Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.

Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır...

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 33. Bölüm Fragmanı yayında! Asya sır perdesini çözmeye çalışıyor! Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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SADAKATSİZ 33. BÖLÜM FRAGMANI! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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