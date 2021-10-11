Sadakataşı'ndan İdlib'de 132 yetim ailesine ev desteği - Haberler
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Sadakataşı'ndan İdlib'de 132 yetim ailesine ev desteği

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Sadakataşı'ndan İdlib'de 132 yetim ailesine ev desteği

Sadakataşı Derneği, Suriyeli mülteciler için başlattığı briket evler projesini sürdürüyor.

Sadakataşı Derneği, Suriyeli mülteciler için başlattığı briket evler projesini sürdürüyor. Dernek, İdlib'e bağlı Fua kasabasında yapımı tamamlanan 132 evi yetim ailelerine teslim etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İdlib'de yaşanan insani kriz sonrasında "İdlib yardım bekliyor'" çağrısıyla yardım çalışması başlatan Sadakataşı, bölgeye gıda, hijyen ürünleri, kıyafet ve kış yardımları ulaştırıyor.

Mültecilerin barınma probleminin çözümü için Sadakataşı tarafından briket evler inşa ediliyor.

Geçen aylarda İdlib'e bağlı Fua kasabasında 10 bin metrekarelik alan üzerine temeli atılan ve 132 evden oluşan Şaşmaz Kampı'nın açılışı bölgede bulunan dernek görevlilerince gerçekleştirildi.

Kamptaki evlerin tamamında yetim aileleri yaşayacak. Çocukların oyun oynayıp birlikte zaman geçirebilecekleri oyun parkının da yapımı tamamlandı.

Sadakataşı, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda önümüzdeki günlerde okul ve cami inşaatları da gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, şunları kaydetti:

"Suriyeli mültecilerin en büyük sorunu olan barınma probleminin çözümü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje kapsamında 21 farklı bölgede 5 bin ailenin yaşayacağı briket evlerin çoğunun yapımını tamamladık. Bugün de Fua bölgesinde yetim ailelerinin yaşayacağı Şaşmaz Kampı'nın açılışını gerçekleştirdik. Evlerin yapılmasına vesile olan değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
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