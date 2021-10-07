SABAH SPORU KOMŞUNU AL SPORA GEL - Haberler
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SABAH SPORU KOMŞUNU AL SPORA GEL

Habermetre - Haberler | Toplum
SABAH SPORU KOMŞUNU AL SPORA GEL

SABAH SPORU KOMŞUNU AL SPORA GELOluşturulma Tarihi : 07. 10. 2021 Haberler Bağcılar Belediyesi, Mükemmellik Yolculuğunda İyi Niyet...

BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - SABAH SPORU KOMŞUNU AL SPORA GEL

Oluşturulma Tarihi : 07. 10. 2021 Haberler Bağcılar Belediyesi, Mükemmellik Yolculuğunda İyi Niyet... Bağcılar Belediyesi'ne 'Yerelde Vizyon Proje Ödülü' Bağcılarlı Engelliler, Amazon'da Mağaza Açıyor Bağcılarlı Engelliler Bütün Madalyaları Topladı Din Görevlileri Onuruna Yemek Verildi İBB, Bağcılar'da Öğrenci Yurdu İnşaatını Çürümeye Terk Etti Çocuklar Can Dostlarıyla Sevgi Dolu Bir Gün Geçirdiler Kültür Sanat Etkinlikleri Ekim 2021 Bağcılarlı Çocuklar Çileğin DNA'sını Çıkardılar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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Haber: SABAH SPORU KOMŞUNU AL SPORA GEL - Haberler
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