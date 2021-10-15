Saadet zinciriyle bin 359 üyeyi 6 milyon TL dolandırdılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saadet zinciriyle bin 359 üyeyi 6 milyon TL dolandırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Saadet zinciriyle bin 359 üyeyi 6 milyon TL dolandırdılar

Antalya'da piramit satış sistemiyle bin 359 üyeyi, 5 milyon 900 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da piramit satış sistemiyle bin 359 üyeyi, 5 milyon 900 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Türkiye genelinde 28 ayrı ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile mücadele kapsamında 12 Ekim Salı günü eş zamanlı olarak 'Çekirge' operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda piramit satış sistemi kurdukları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı, şüphelilerin, bin 359 üyeyi yaklaşık 3 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Operasyonun genişletilmesiyle tapu dolandırıcılığı yapan 5, evrakta sahtecilik yapan 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 şüpheliden 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden 8'i adli kontrol kararıyla serbest, 5 şüpheliyse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında mağdur vatandaşların toplam 5 milyon 900 bin TL dolandırıldığı bildirildi. - ANTALYA

Saadet zinciriyle bin 359 üyeyi 6 milyon TL dolandırdılar

Saadet zinciriyle bin 359 üyeyi 6 milyon TL dolandırdılar

Saadet zinciriyle bin 359 üyeyi 6 milyon TL dolandırdılar

Saadet zinciriyle bin 359 üyeyi 6 milyon TL dolandırdılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Adana'da ihaleye fesat operasyonu: 200 gözaltı

Adana'da ihaleye fesat operasyonu: 200 gözaltı

 Eski karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran babaya havalimanında operasyon! Amacına ulaşamadı

Eski karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran babaya havalimanında operasyon! Amacına ulaşamadı

 Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak ölümden kurtardı

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak ölümden kurtardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Koray Aydın Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Kubilay Aka Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Elmas Stefan Kuntz Merih Demiral Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Saadet zinciriyle bin 359 üyeyi 6 milyon TL dolandırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 21:10:52. #1.17#