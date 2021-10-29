Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhuriyet'in 98. yılını kutladı - Haberler
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhuriyet'in 98. yılını kutladı

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhuriyet'in 98. yılını kutladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet'in 98. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet'in 98. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karamollaoğlu, her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen Türk milletinin kararlılıkla giriştiği İstiklal Mücadelesinin, Türk milletinin geçmişine gururla geleceğine güvenle bakmasını sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet ile taçlandırıldığını belirtti.

Cumhuriyet'in, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesi olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Kurulduğu ilk günkü azim, inanç ve kararlılıkla, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşına dünyanın en parlak yıldızı olarak girebilmesi için hep birlikte daha çok gayret göstermeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin isimsiz nice kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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