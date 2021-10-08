Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, eniştesi Alp'in cenaze törenine katıldı
AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Ankara'da hayatını kaybeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun eniştesi Cemalaattin Alp için Gölbaşı Mezarlığı Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
ANKARA (AA) - Ankara'da hayatını kaybeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun eniştesi Cemalaattin Alp için Gölbaşı Mezarlığı Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Gölbaşı Mezarlığı Camisine getirilen inşaat yüksek mühendisi Alp'in cenazesi, helallik alınması ve cenaze namazı kılınmasının ardından Gölbaşı Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile Alp'in yakınları katıldı.
AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri