Saadet Partisi Bartın İl Başkanı toprağa verildi - Haberler
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Saadet Partisi Bartın İl Başkanı toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı toprağa verildi

BARTIN'da silahıyla yaşamına son veren Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, son yolculuğuna uğurlandı.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da silahıyla yaşamına son veren Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkisinde meydana geldi. Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, otomobilin içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Yaralanan Yurtbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Bugün Ünal Yurtbay için Şadırvan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan, Saadet Partisi Genel Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Bartın Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile siyasi partilerin il temsilcileri ve yakınları katıldı. Cami avlusunda kardeşi Veysel Yurtbay taziyeleri kabul etti. Ünal Yurtbay, kılınan cenaze namazının ardından Halatçımayası Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Saadet Partisi Bartın İl Başkanı toprağa verildi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı toprağa verildi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı toprağa verildi

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri
Saadet Partisi'ni yıkan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti

Saadet Partisi'ni yıkan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti
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