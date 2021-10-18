Öğrencilerden örnek davranış

Kadınhanı Kestel Ormanında bir araya gelen topluluk üyesi öğrenciler, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Küçükkolbaşı ve Araştırma Görevlileri Sümeyra Sert, Tenzile Erbayram, Fahreddin kalkan, M.Raşit Bakır, İsmail Tarhan, Doktora öğrencileri: Özge Çağlar, İhab Abusaif ve Klüp Başkanı Ceren Deniz Aras öncülüğünde, önce kamp kuracakları meydandaki piknikçiler tarafından gelişigüzel atılan çöpleri toplayarak örnek bir davranış gösterdiler.

Programı düzenleyen Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Tarhan yaptığı konuşmada "Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Çekirgeler Tabiat ve Kültür Bilimi Topluluğu olarak biz her dönem öğrencilerimizle bu tarz etkinlikler yapıyoruz ve asıl amacımız doğa gezileri yaparak öğrencilerimizi bilinçlendirmek. Bu sefer de bir sosyal sorumluluk projesini yerine getirmeye çalıştık, hep gelerek ziyaret edip piknik yaptığımız Kestel ormanını bu sefer de temizleyelim istedik, amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum çünkü bu konuda öğrencilerimiz çok istekli. Amacımız hem doğayı gezmek hep gezdiğimiz yerleri temizleyerek de arkamızda temiz bir doğa bırakmak" dedi.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Küçükkolbaşı da "Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi olarak Programı düzenleyen İsmail Tarhan Hocamızı Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Yönetim olarak bu tür etkinlikleri hep destekleyeceğiz. Hem bir sosyal sorumluluk projesi ve hem de bir öğrenci topluluğunun etkinliği olarak çok güzel ve verimli geçtiğine inanıyorum" Dedi.

Çevre temizliğinin ardından yaklaşık on kilometrelik bir de doğa yürüyüşü yapan katılımcılar tekrar kamp alanına dönerek doyasıya eğlendiler.

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