RÜZGAR NEDENİYLE TEKNEDE MAHSUR ALAN BALIKÇI KURTARILDI

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da balık tutmaya giden ve rüzgardan dolayı teknede mahsur kalan Mustafa Özkoçak (48) Afad ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay akşam saatlerinde Adıyaman'a bağlı Bebek köyünde meydana geldi. Balık tutmak için Atatürk Barajı'na açılan Mustafa Özkoçak rüzgarın etkisini arttırması üzerine kıyıya dönmek istedi ancak ilerleyemedi. Özkoçak havanın da kararması üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Jandarma ve AFAD ekipleri teknede mahsur kalan balıkçı Özkoçak'a ulaşarak kurtardı.

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