Rusya ve İran, Güney Kafkasya'daki son gerginliği görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikat yapmasıyla başlayan gerginliği görüştü.

Lavrov ile Abdullahiyan, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

İran nükleer anlaşmasına değinen Lavrov, bu anlaşmayla ilgili Viyana formatındaki müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, "Uluslararası toplum, ABD'nin söz konusu anlaşmanın hukuki alanına dönmesini ve İran ile ekonomi alanındaki ortaklarına yönelik yasa dışı yaptırımların kaldırılmasını bekliyor." dedi.

Afganistan meselesine de değinen Lavrov, ABD'nin Afganistan'da "jeopolitik deneyler" yaptığını belirtti.

Bu ülkenin istikrara kavuşturulması ve tüm etnik, dini ve siyasi grupların çıkarlarının sağlanması gerektiğine işaret eden Lavrov, Afganistan'daki yeni yönetime terörist gruplar ile uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele etme çağrısında bulundu.

Lavrov, Suriye meselesine ilişkin ise Rusya, İran ve Türkiye'nin oluşturduğu Astana Formatı kapsamında zirvenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını durumuna bağlı olarak ileride İran'da düzenleneceğini kaydetti.

"Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 formatı oluşturma fikrini görüştük"

Abdullahiyan ile görüşmesinde Güney Kafkasya'daki durumu da ele aldıklarını aktaran Lavrov, Karabağ bölgesinde ulaşım ve ekonomi bağlantılarının yeniden oluşturulmasının önemine işaret etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla 3+3 formatı oluşturma fikrini ele aldık. İran, bu inisiyatife olumlu bakıyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin de benzer yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Ermeni meslektaşlarımızla bu konuda çalışıyoruz. Gürcistan'ın da yaşadığı zorluklara rağmen bu mekanizmanın oluşturulmasında kendisi için çıkar göreceğini umuyorum."

Lavrov, Güney Kafkasya'da askeri faaliyetlerin artırılmasına ve bölgede askeri tatbikatların "kışkırtıcı" yönde düzenlenmesine karşı çıktıklarını da vurguladı.

Hazar Denizi'ndeki duruma ilişkin de Bakan Lavrov; Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan'ın 2018'de bu denizin hukuki statüsüne ilişkin imzaladıkları anlaşmanın "bir an önce" devreye sokulması gerektiğinin altını çizdi.

Lavrov, bu anlaşmanın Hazar Denizi'nde bölge ülkeleri dışında yabancı askeri birliklerin bulunmasını doğrudan yasakladığını belirtti.

"Kafkasya'da teröristler ile Siyonistlerin bulunmasından endişeliyiz"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Güney Kafkasya'daki durumdan endişelerini dile getirerek "Elbette bölge artık fahiş talepleri kaldıracak durumda değil. Komşu ülkeleri dost ve kardeş olarak görüyoruz. Bir komşumuzdan gelen açıklamalar da hayal kırıklığına uğratıyor. Elbette bu açıklamalardan memnun değiliz." ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirten Abdullahiyan, "Kafkasya'da jeopolitik değişimler ile haritanın değişimine müsamaha göstermeyeceğiz. Bu bölgede, teröristler ve Siyonistlerin bulunması konusunda ciddi endişelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Afganistan'ın komşu ülkeleriyle toplantı düzenlemeyi planlıyoruz"

Abdullahiyan, Afganistan meselesine ilişkin bu ülkede terör ve uyuşturucu kaçakçılığı sorunlarından endişe duyduklarını kaydetti.

Afganistan'da kapsayıcı hükümetin oluşturulmasından yana olduklarını aktaran Abdullahiyan, Afganistan'ın komşu ülke dışişleri bakanları ile kısa zamanda İran'ın başkenti Tahran'da toplantı yapmayı planladıklarını belirtti.

İran nükleer anlaşması meselesine de değinen Abdullahiyan, müzakerelerin Viyana'da başlatılması konusunda çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Abdullahiyan, ABD'den İran nükleer anlaşmasına dönmesi konusunda "olumlu" sinyaller aldıklarını dile getirdi.