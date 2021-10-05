Rusya, 'uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmi' için ekibini uzaya gönderdi - Haberler
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Rusya, "uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmi" için ekibini uzaya gönderdi

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rusya,

Rusya, sinematografi tarihinde ilk defa uzayda film çekecek ekibini Soyuz MS-19 uzay aracı ile Kazakistan'ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi.

Rusya, sinematografi tarihinde ilk defa uzayda film çekecek ekibini Soyuz MS-19 uzay aracı ile Kazakistan'ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi.

Rusya Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ile Perviy Kanal ve bir yapım şirketinin ortak projesi olan "Vyzov" (Sınanma) isimli filmin çekimleri için Yuriy Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi'nde özel eğitim alan ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Baykonur üssünde MS-19 uzay aracına bindirildi.

Uzayda çekilecek filmin yönetmen koltuğuna oturacak Klim Şipenko, oyuncu Yuliya Peresild ve kozmonot Anton Şkaplerov'un bulunduğu uzay aracı, TSİ 11.55'te uzaya fırlatıldı.

Sinematografi tarihinde "uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı drama filmi" özelliği taşıyacak filmin çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) gerçekleştirilecek. Ekip, UUİ'de 12 gün kalacak.

Film ekibinin 17 Ekim'de kozmonot Oleg Noviskiy başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracıyla Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Rusya, uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmi için ekibini uzaya gönderdi

Rusya, uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmi için ekibini uzaya gönderdi

Rusya, uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmi için ekibini uzaya gönderdi

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rusya, 'uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmi' için ekibini uzaya gönderdi - Haberler
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