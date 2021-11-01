Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 19 Kırım Tatar Türkü gözaltına alındı - Haberler
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Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 19 Kırım Tatar Türkü gözaltına alındı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 19 Kırım Tatar Türkü gözaltına alındı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 19 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alındığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 19 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alındığını duyurdu.

Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım Tatarlarına yönelik baskı politikasını kınadı.

Kırım Tatarlarının yargılandığı davanın temyiz duruşmasının sonucunu öğrenmek için Akmescit'teki mahkemeye gelen biri gazeteci 19 Kırım Tatarının gözaltına alındığını duyuran Ceppar, "Uluslararası toplumu Kırım'daki toplu gözaltıları durdurması ve yasa dışı tutuklanan Ukrayna vatandaşlarını serbest bırakması için Rusya'ya baskı yapmaya devam etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, Kasım 2020'de 3 Kırım Tatarı için terör suçlamasıyla 12 yıldan 17 yıla kadar değişen hapis cezası vermişti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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