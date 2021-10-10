Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü - Haberler
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Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına göre, Tataristan'da Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 22 kişiyi taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

Rusya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, uçağın düşmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Uçağın Rusya'daki Ordu ile Hava ve Deniz Kuvvetlerine Gönüllü Yardım Topluluğuna (DOSAAF) ait olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Tataristan'da 11 Ekim'de yas ilan edildi

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, olay yerinde incelemelerde bulunurken yaptığı açıklamada, uçağın motor arızası nedeniyle düştüğünü ifade etti.

Minnihanov, "Uçak havalandıktan sonra 70 metre yükseklikte iken pilotlar sol motorun arızalandığını bildirdi ve acil iniş izni istediler." dedi.

Ayrıca Minnihanov, Tataristan genelinde 11 Ekim'de yas ilan edildiğini açıkladı.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü

Son dakika haberleri | Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü

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