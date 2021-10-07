Rusya, NATO'nun Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etmesine yanıt verecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, NATO'nun Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etmesine yanıt verecek

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya, NATO'nun Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etmesine yanıt verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etmesi kararına yanıt vereceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etmesi kararına yanıt vereceklerini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da video konferans yoluyla düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO'nun, istihbarat görevlisi oldukları gerekçesiyle Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etmesi kararını değerlendiren Zaharova, bunun "şaşırtıcı", ancak "beklenen" bir karar olduğunu belirtti.

Zaharova, bu kararın sebebinin resmen açıklanmadığını savunarak, "Bir yandan etkileşime ihtiyaç duyulduğunun ifade edilmesi ve iş birliğine çağrıda bulunulması, diğer yandan misyonumuzdaki üye sayısının kısıtlanması, bir diğer yandan da Rus tarafına buna benzer adımların sebebini açıklamayarak dezenformasyonun yapılması asıl ikiyüzlülüktür." dedi.

Rusya'nın buna yanıt vereceğini belirten Zaharova, "NATO ve NATO üyelerinin işbirliği yapma konusundaki isteksizliği, kesin ve geri dönülmez şekilde aşikardır. Bunu, misilleme önlemleri üzerinde çalışırken dikkate alacağız. Önlemler alınacak." ifadelerini kullandı.

"Afganistan'da Deaş'ın faaliyetlerinden endişeliyiz"

Zaharova, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin yanında gerçekleşen bombalı saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini anımsattı.

DEAŞ'ın faaliyetlerinden endişeli olduklarını belirten Zaharova, Afganistan yönetimine Rus vatandaşları ile diplomatik temsilcilerinin güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.

"İngiltere'yi siber silah yarışını kışkırtmamaya çağırıyoruz"

Zaharova, İngiltere'nin siber silahlanma yarışını başlatma girişiminde bulunduğunu savundu.

Rusya'nın buna karşı çıktığını belirten Zaharova, "İngiltere'yi siber silah yarışını kışkırtmamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

 Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı

Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Engin Altay Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Alişan Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Marcao Ali Palabıyık Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya, NATO'nun Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etmesine yanıt verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 19:45:58. #1.11#