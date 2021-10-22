Rusya Merkez Bankası faiz artırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 7,5'e yükseltme kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 7,5'e yükseltme kararı aldı.

Bankadan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirilerek faizin artışı yönünde karar verildiği duyuruldu.

Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun faiz oranını 75 baz puan artırarak yıllık yüzde 7,5'e yükselttiği ifade edilen açıklamada, "Bu koşullarda ve yeniden artan enflasyon beklentileri dikkate alındığında, enflasyona ilişkin riskler dengesi önemli ölçüde enflasyon yanlısı risklere doğru kaymaktadır. Bu, enflasyonun hedeften yukarı doğru daha uzun süre sapmasına neden olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası'nın kararının piyasa tahminlerinin üstünde olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni olarak Merkez Bankası'nın tahmininden önemli ölçüde daha yüksek olan enflasyon dinamikleri gösteriliyor.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title