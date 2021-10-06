Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü - Haberler
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Blinken'in görüşmesinde ikili ilişkilerdeki güncel konular ele alındı.

Ayrıca iki bakan, İran nükleer anlaşmasının uygulanmasının sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü - Haberler
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