Rusya Devlet Başkanı Putin: "Tüketicilere, uygun fiyatta enerji sağlanması önemli" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Tüketicilere, uygun fiyatta enerji sağlanması önemli"

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji sektörünün "istikrarlı" şekilde çalışmasının dünya için "kritik" olduğunu belirterek, "Tüketicilere, uygun fiyatta enerji sağlanması aşırı derecede önemlidir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji sektörünün "istikrarlı" şekilde çalışmasının dünya için "kritik" olduğunu belirterek, "Tüketicilere, uygun fiyatta enerji sağlanması aşırı derecede önemlidir. Küresel enerji piyasalarının istikrarı, hem üretici hem de tüketicilerin uzun vadeli çıkarlarının dikkate alınmasıyla sorumlu eylemlerine bağlıdır." dedi.

Putin, İtalya'nın dönem başkanlığında başkent Roma'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne çevrimiçi katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomi alanında küresel krizin geçen yıl yaşandığına dikkati çeken Putin, ülkelerin birçoğunda bütçe açığının önemli ölçüde artırılması yönünde kararlar alındığına dikkati çekti.

Putin, "Bu, küresel ekonominin toparlanması ile ilgili sürecin başlatılmasına yol açtı. Ancak merkez bankalarının menkul kıymet alımıyla birlikte bu tür olağanüstü önlemlerin zamanla sınırlanması gerekiyor." dedi.

Gelişmiş ülke ekonomilerindeki bütçe açıklığının yüksek küresel enflasyon risklerini yarattığını belirten Putin, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, bütçe ve kredi politikalarının iyileştirilmesi, ekonomideki talep yapısının yönetim kalitesinin yükseltilmesi ve her şeyden önce eşitsizlik sorunlarının üstesinden gelinmesi ve vatandaşların refahının artırılması amacıyla ekonomide önceliklerin ayarlanması önemlidir."

Putin, G20 ülkelerinin yoksul ülkeleri destekleme yönündeki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Bazı ülkelerin Kovid-19 aşılarına ulaşamadığına dikkati çeken Putin, "Bu, G20 dahil birçok devletin aşılar ile aşı sertifikalarını karşılıklı tanımaya hazır olmadığı, haksız rekabet ve korumacılıktan kaynaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni aşı ve ilaçların yeterlilik sürecini hızlandırması sorunu ciddidir. Tüm bunlar ne kadar hızlı yapılırsa, en fazla sorun yaşayan turizm alanı dahil küresel ticaretin yeniden canlandırılması o kadar kolay olacaktır." dedi.

Putin, G20 ülkelerinin sağlık bakanlıklarına, ulusal aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına dair sorunun çözülmesi için talimat vermeyi teklif etti.

Başkan Putin, aşıların yenilenmesiyle ilgili gerekli mekanizmaların oluşturulması ve sağlık alanında uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Tüketicilere uygun fiyatta enerji sağlanması önemli"

Bölgesel enerji piyasalarında krizin yaşandığına işaret eden Putin, "Pandemi ile birlikte, bölgesel enerji piyasalarında yaşanan kriz olgusu, enerji sektörünün istikrarlı ve kendinden emin şekilde çalışmasının modern dünya için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Putin, "Tüketicilere, uygun fiyatta enerji sağlanması aşırı derecede önemlidir. Küresel enerji piyasalarının istikrarı, hem üretici hem de tüketicilerin uzun vadeli çıkarlarının dikkate alınmasıyla sorumlu eylemlerine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Türkiye, 2011'den beri 8 bin 585 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti

Son dakika... Türkiye, 2011'den beri 8 bin 585 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti

 Ghebreyesus DSÖ Genel Direktörü seçimi için 28 ülke tarafından tek aday gösterildi

Ghebreyesus DSÖ Genel Direktörü seçimi için 28 ülke tarafından tek aday gösterildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title