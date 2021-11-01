Rusya'dan Taliban ile uluslararası yardım kuruluşları arasında "ara buluculuk" açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, Afganistan'a insani yardım tedarik edilmesi konusunda uluslararası organizasyonlar ile Taliban yönetimi arasında anlaşmaya varılması hususunda yardımcı olduğunu söyledi.

Lavrov, Rossiya-24 devlet televizyon kanalına verdiği röportajda, Afganistan'daki durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Afganistan'a yardım ulaşması konusundaki çalışmalarına değinen Lavrov, bu ülkeye insani yardımın artık ulaşması gerektiğini ifade etti.

Batılı ülkelerin Afganistan'a uygun şekilde katkıda bulunmaya başladığını gördüğünü kaydeden Lavrov, bu yardımın nasıl dağıtılacağının sorun olduğunu belirtti.

Lavrov, "Birçok ülke yardımı doğrudan hükümete vermek istemiyor, uluslararası organizasyonlar aracılığıyla çalışmak istiyorlar. Bunu bir gerekçe olarak görüyoruz ve Kabil'deki mevcut yönetim ile başta insani yardım kuruluşları olmak üzere uluslararası organizasyonların ilgili çalışmaları yürütmesinde anlaşmaya varmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lavrov, ABD'deki bazı siyasi analistlere göre, Washington'un Afganistan'dan askeri birliklerini zamanında çekmemesi nedeniyle Taliban'ın kendilerini bir tür ulusal uzlaşma hükümeti kurma zorunluluğundan muaf gördüğünü dile getirdi.

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