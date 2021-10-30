Rusya'da son 24 saatte 40 bin 251 kişide Kovid-19 tespit edildi

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten ölen kişi sayısı 1160 artarak 237 bin 380'e, iyileşen sayısı ise 28 bin 909 artışla 7 milyon 331 bin 424'e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 40 bin 251 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti. Böylece toplam vaka sayısı 8 milyon 472 bin 797 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 267 artarak 1 milyon 809 bin 788'e, virüs kaynaklı ölümler de 97 artışla 31 bin 248'e yükseldi.

Kovid-19 salgınına karşı önlemler sıkılaştırılmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Ekim'de ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti.

Diğer yandan, ülkenin bölgelerinde salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Durumu kötüleşen bölgelerde, barkod uygulaması (QR kod) devreye giriyor.

Yaklaşık 145 milyon nüfusa sahip ülkede, 50 milyondan fazla kişinin tam aşılandığı bildirilmişti.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, dün 1163 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana "en yüksek günlük" can kaybı ve 39 bin 849 vaka açıklanmıştı.

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