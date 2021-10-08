Rusya'da sahte içkiden 18 kişi öldü
AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya'nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden zehirlenen 36 kişiden 18'i hayatını kaybetti.
Rusya'nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden zehirlenen 36 kişiden 18'i hayatını kaybetti.
Bölge yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinin doğusunda 36 kişi sahte içkiden zehirlendi.
Bu kişilerden 15'i hastanede tedavi görürken 18'i yaşamını yitirdi.
Sahte alkol üretimi ve satışı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri