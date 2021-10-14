Rusya'da park halindeki 10 otomobil alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da park halindeki 10 otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rusya'da park halindeki 10 otomobil alev alev yandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otoparkta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu otoparkta bulunan 10 otomobil ve 3 konteynır tamamen kül oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otoparkta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu otoparkta bulunan 10 otomobil ve 3 konteynır tamamen kül oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Varşovakoye otoyolunun yanında bulunan bir otoparkta yangın çıktı. Otoparkta yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etsene büyüyen alevler otoparktaki araçlara sıçradı. Çıkan yangın nedeniyle Varşovakoye otoyolunun üstü dumanla kaplanırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik uğraşları sonucunda yangın güçlükle söndürülebildi. Bölgede paniğe neden olan yangın sonrası Moskova Bölge İdaresi tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangında toplam 10 otomobil ve 3 konteynırın tamamen kül olduğunu ifade edildi. Yangının henüz çıkış nedeninin belirlenemediği belirtilirken, yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve olayla ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

(Erhan Altıparmak-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

 Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

 İstanbul, sabaha yangınla uyandı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yandı

İstanbul, sabaha yangınla uyandı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener
Magazin Ezgi Mola İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Ali İhsan Su Gazeteler Murat Kurum Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya'da park halindeki 10 otomobil alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 17:30:13. #1.13#