Rusya'da hapishanede çıkan isyana ilişkin soruşturma başlatıldı - Haberler
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Rusya'da hapishanede çıkan isyana ilişkin soruşturma başlatıldı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Rusya'da hapishanede çıkan isyana ilişkin soruşturma başlatıldı

Rusya'nın Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da 1 numaralı hapishanede mahkumların çıkardığı isyana ilişkin soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da 1 numaralı hapishanede mahkumların çıkardığı isyana ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti Araştırma Komitesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 200 kişinin katıldığı isyan sonucu yaralı olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, olaya ilişkin "kargaşa organize etmek ve katılmak" maddesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Vladikavkaz'daki 1 numaralı hapishanede dün 2 mahkumun planlı aramaya uymamaları nedeniyle yaklaşık 200 tutuklu isyan başlatmıştı. Akabinde güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına aldığı bildirilmişti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rusya'da hapishanede çıkan isyana ilişkin soruşturma başlatıldı - Haberler
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