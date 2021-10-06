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Rusya'da günlük Covid-19 ölümleri ilk kez 900'ü aştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rusya'da günlük Covid-19 ölümleri ilk kez 900'ü aştı

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 929 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 929 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Rusya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıplarındaki endişe verici artış sürüyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 25 bin 133 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 7 milyon 662 bin 560'a yükseldi. Ülkede üst üste 5. gün 25 binden fazla vaka kaydedildi. Son 24 saatte 929 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, günlük can kaybı sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte ülkede korona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 212 bin 625'e ulaştı. Ülkede korona virüsten iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 19 bin 841 artarak 6 milyon 778 bin 900'e çıktı. Rusya genelindeki aktif vaka sayısı ise 671 bin 35 olarak açıklandı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte 3 bin 589 vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 658 bin 65'e ulaştı. Moskova'da son 24 saatte 71 can kaybı yaşanırken, toplam bilanço 29 bin 385'e yükseldi.

HASTANEYE YATIŞLAR GEÇEN SENEYE GÖRE 2 KAT ARTTI

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin enfeksiyonlardaki artışla ilgili duyduğu endişeyi dile getirerek hastaneye yatışların 2020'nin aynı dönemine göre 2 katına çıktığını belirtmişti. Rusya'da aşılama oranı yüzde 30 civarında seyrediyor.

-İHA-

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