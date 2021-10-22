Rusya'da barut atölyesinde meydana gelen patlamada 17 kişi öldü - Haberler
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Rusya'da barut atölyesinde meydana gelen patlamada 17 kişi öldü

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya'da barut atölyesinde meydana gelen patlamada 17 kişi öldü

Rusya'nın Ryazan bölgesinde bir barut atölyesinde meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ryazan bölgesinde bir barut atölyesinde meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti.

Rus basınında çıkan haberler e göre, Ryazan bölgesinde patlayıcı madde üreten "Razryad" fabrikasının barut atölyesinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Sebebi henüz belirlenemeyen patlama sırasında atölyede 17 kişinin bulunduğu, patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.

Atölyenin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Ryazan bölgesi yetkilileri, patlama sonucu 17 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zararlı maddelerin çevreyi kirletme oranının aşılmadığı belirtildi.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
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