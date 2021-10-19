Rusya'da Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatında toplantı yapılacak - Haberler
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Rusya'da Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatında toplantı yapılacak

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rusya'da Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatında toplantı yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan meselesi ile ilgili olarak Moskova Formatında yarın toplantı yapılacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan meselesi ile ilgili olarak Moskova Formatında yarın toplantı yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova Formatındaki toplantının üçüncü kez düzenleneceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da toplantıya katılarak katılımcılara yönelik konuşma yapacağı kaydedilen açıklamada, "Toplantıya bölgedeki 10 ülkeden temsilcilerin yanı sıra Afganistan'ı temsil eden Taliban hareketinin üst düzey bir heyetinin katılması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Moskova Formatındaki toplantıda, Afganistan'daki askeri-siyasi durumun gelişmesi ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına ilişkin beklentilerin tartışılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, ayrıca bu ülkedeki insani krizi önlemek için uluslararası toplumun çabalarını pekiştirme konularına da değinileceği vurgulandı. ???????

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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