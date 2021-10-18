Rusya'da 6.sınıf öğrencisi silahıyla okul bastı - Haberler
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Rusya'da 6.sınıf öğrencisi silahıyla okul bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rusya'da 6.sınıf öğrencisi silahıyla okul bastı

Rusya'da babasının silahıyla okula gelen 6.sınıf öğrencisi paniğe neden oldu.

Rusya'da babasının silahıyla okula gelen 6.sınıf öğrencisi paniğe neden oldu. Okulun tavanına ve duvarlarına rastgele ateş eden çocuk, okul müdürünün ikna çabaları sonucu teslim oldu.

Rusya'nın Perm kentinde 6. sınıf öğrencisi sabah saatlerinde eğitim gördüğü okula gelerek koridora adım attığı anda yanında getirdiği silahı çıkararak havaya ve duvarlara ateş etti. TSİ ile 06.00'da yaşanan olayda okul müdürü öğrenciye yaklaşarak silahı teslim etmesini istedi. Müdürün konuşması sonrası ikna olan öğrenci, müdürün odasına götürüldü. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri öğrenciyi gözaltına aldı.

Saldırı esnasında okulda hiçbir öğrencinin bulunmaması olası can kayıplarını önlerken, saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Öte yandan, Rus basını çocuğun saldırıyı babasının annesine kötü davrandığı ve sınıf arkadaşlarının da sürekli kendisiyle alay ettiği için gerçekleştirdiğini aktarırken, çocuğun duygusal stres altında olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken geçtiğimiz Eylül ayında bir öğrenci yine Perm kentinde bir üniversiteye saldırı gerçekleştirmiş, 6 kişi hayatını kaybetmiş 24 kişi de yaralanmıştı. - MOSKOVA

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