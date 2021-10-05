Rusya'da 42 milyon 200 bin kişi Kovid-19'a karşı aşılandı - Haberler
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Rusya'da 42 milyon 200 bin kişi Kovid-19'a karşı aşılandı

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya'da 42 milyon 200 bin kişi Kovid-19'a karşı aşılandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede 42 milyon 200 bin kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılandığını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede 42 milyon 200 bin kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılandığını söyledi.

Golikova, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, ülkedeki salgın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkede Kovid-19 vakalarının arttığını ve salgın durumunun "zorlaştığını" belirten Golikova, "Ülkemizin 67 bölgesinde vakalarda artış yaşanıyor." dedi.

Bölgelerde bazı önlemlerin alınması yönünde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Golikova, toplu etkinliklerin barkod (QR kod) sistemiyle düzenlenebileceğini, barkodu da Kovid-19 aşısı olanlar ile 6 içinde hastalığı atlatanların alabileceğini belirtti. Ayrıca, Kovid-19 test sonuçlarının artık 48 saat yerine 24 saatte açıklanacağını aktaran Golikova, "47 milyon 400 bin kişi aşının ilk dozunu yaptırdı. 42 milyon 200 bin kişi ise tam aşılandı. Yeniden aşılanan ve virüse yakalandıktan sonra aşılanan kişi sayısı ise 1 milyon 900 bindir." ifadelerini kullandı.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için 35 milyon 900 bin kişinin aşılanması gerektiğini vurgulayan Golikova, söz konusu rakamın salgın durumuna bağlı olarak değişken olduğunu söyledi.

Moskova'da yaklaşık 5 milyon kişi Kovid-19'a karşı aşılandı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de geçen hafta şehirde Kovid-19 vakalarının yüzde 30 oranında arttığını aktararak "Moskova'daki hastanelerde Kovid-19 hastaları için 12 bin 500 yatak ayırıldı. Bunlardan 8 bini doludur." dedi.

Sobyanin, kentte yaklaşık 5 milyon kişinin Kovid-19 aşısı olduğu bilgisini paylaştı.

Rusya'da Kovid-19 ölümleri artıyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 895 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlamasından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kaydedilirken, şimdiye kadarki virüs kaynaklı ölü sayısı 211 bin 696'ya çıktı.

Ülkede, son 24 saatte vaka sayısı 25 bin 110 artarak 7 milyon 637 bin 427'ye, sağlığına kavuşan sayısı da 18 bin 568 artışla 6 milyon 759 bin 59'a ulaştı. Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 827 artarak 1 milyon 654 bin 476'ya, virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı ise 72 artışla 29 bin 314'e yükseldi.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
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