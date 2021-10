Rusya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğindeki törene Büyükelçi Mehmet Samsar, Büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Samsar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmeye devam ettiğini belirterek, "İlişkilerimiz, öncelikle kendi halklarımızın ve ayrıca tüm insanlığın iyiliği, güvenliği, huzuru ve refahı temelinde her geçen gün daha da gelişmekte, ileriye taşınmaktadır. Her düzeyde gerçekleşen temas ve ziyaretlerin yoğunluğu ilişkilerimizde yakaladığımız eğilimin açık göstergesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi kentinde geçen ay görüştüğünü anımsatan Samsar, yıl sonunda Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Turizm alanında "olumlu" gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Samsar, ekim ayı ortası itibarıyla Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısının 4 milyonu aştığını belirtti.

Büyükelçi Samsar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajını okudu.

Törene katılanlara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet