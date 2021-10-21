Rusya'da 24 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldü - Haberler
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Rusya'da 24 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldü

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rusya'da 24 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldü

Rusya'nın Ural Federal Bölgesi'nde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 7 Ekim'den bu yana 24 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ural Federal Bölgesi'nde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 7 Ekim'den bu yana 24 kişi hayatını kaybetti.

Rus basınının yerel yetkililere dayandırarak verdiği haberler e göre, Yekaterinburg'da söz konusu tarihten bu yana 24 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldü.

Yekaterinburg Mahkemesi olayla ilgili 2 kişi hakkında tutuklama kararı vermişti.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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