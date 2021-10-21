Rusya'da 24 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldü
Rusya'nın Ural Federal Bölgesi'nde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 7 Ekim'den bu yana 24 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Ural Federal Bölgesi'nde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 7 Ekim'den bu yana 24 kişi hayatını kaybetti.
Rus basınının yerel yetkililere dayandırarak verdiği haberler e göre, Yekaterinburg'da söz konusu tarihten bu yana 24 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle öldü.
Yekaterinburg Mahkemesi olayla ilgili 2 kişi hakkında tutuklama kararı vermişti.
AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri