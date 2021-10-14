Rusya, Afganistan ile ilgili toplantıya Taliban'ın gelmesini bekliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, Afganistan ile ilgili toplantıya Taliban'ın gelmesini bekliyor

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rusya, Afganistan ile ilgili toplantıya Taliban'ın gelmesini bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı'nda yapılacak toplantıya Taliban'dan heyet gelmesini beklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı'nda yapılacak toplantıya Taliban'dan heyet gelmesini beklediklerini söyledi.

Zaharova, St. Petersburg şehrinde verdiği brifingde, 20 Ekim'de Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı'nda yapılacak 3. toplantıyla ilgili bilgi verdi.

Afganistan'daki iç siyasi durumdaki önemli değişikliklere rağmen Afganistan meselesiyle ilgili genişletilmiş üçlü mekanizma ve Moskova Formatı'nın ilgi düzeyini kaybetmediğini vurgulayan Zaharova, bu mekanizmaların Afganlar arası uzlaşma sürecine ve kapsayıcı bir hükümetin oluşumuna etkin şekilde katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Zaharova, "Gelecek hafta Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı'ndaki 3. toplantıya katılmak üzere Taliban hareketinden bir heyetin Moskova'ya gelmesini bekliyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 7 Ekim'de Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı'nda 20 Ekim'de toplantı yapılacağını ve genişletilmiş üçlü toplantının da ayrıca planlandığını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı'nda düzenlenecek toplantıya Taliban'dan katılım konusunda yanıt beklediklerini bildirmişti.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

 Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.

 Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir'

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Zeynep Bastık
Spor Sergen Yalçın Fernando Alonso Sergio Perez Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya, Afganistan ile ilgili toplantıya Taliban'ın gelmesini bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:53:50. #1.11#