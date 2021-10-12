Rusya, ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yok saymıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yok saymıyor

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rusya, ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yok saymıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile ABD arasında normalleşme çabası gösterilmemesi halinde ilişkilerin daha da kötüleşme potansiyeli olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile ABD arasında normalleşme çabası gösterilmemesi halinde ilişkilerin daha da kötüleşme potansiyeli olduğunu söyledi.

Ryabkov, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile Bakanlık binasında görüştü. İki saatlik görüşmenin ardından Ryabkov, gazetecilere, Rusya-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Rusya ile ABD ilişkilerinin daha da kötüleşme ihtimaline dikkati çeken Ryabkov, iki ülke arasında ilişkilerin iyileşmesi için atılım değil, ilerlemenin bile olmadığını dile getirdi. Ryabkov, "Normalleşmek için ilave çaba göstermezsek ilişkilerin daha fazla kötüleşme potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Mevcut krizde Rusya ve ABD'nin diplomatik misyonlarının çalışmalarını dondurması ihtimalini göz ardı etmediklerini aktaran Ryabkov, "Bundan kaçınmak isteriz. Ancak böyle senaryoyu, böyle bir seçeneği kötü bir gelişme esnasında göz ardı edemeyiz." dedi.

Diplomatik misyonların işleyişi ve vize sorunuyla ilgili çözüme yönelik ilerleme kaydedilmediğini ifade eden Ryabkov, ABD'nin Rusya'nın taleplerini dinlemediğini söyledi.

Ryabkov, Nuland ile görüşmenin faydalı olduğunun altını çizerek en azından müzakereleri yoğunlaştırmaya, özel istişareler düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.

Rusya, ABD ile olan tüm kısıtlamaları kaldırmayı önerdi

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ryabkov ve Nuland'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin durumu ve beklentilerin tartışıldığı kaydedilen açıklamada, Rusya ve ABD'nin birbirlerinin topraklarındaki yabancı misyonlarının işleyişiyle ilgili konulara dikkatin çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rus tarafı, düşmanca Rus karşıtı eylemlerin cevapsız kalmayacağını vurguladı. Ancak Moskova gerilimi daha fazla tırmandırmaya çalışmıyor. Son birkaç yılda her iki taraftan getirilen tüm kısıtlamaları kaldırmayı öneriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nuland'a ikili ilişkiler gündeminde, uluslararası ve bölgesel problemler bağlamında Washintgon'un çatışmacı tavrını devam ettirmesinin ABD-Rusya ilişkilerini daha da bozacağı uyarısı yapıldığı aktarılan açıklamada, eşitlik ilkeleri ve karşılıklı çıkarlar temelinde gerçekçi bir anlayışla ilişkilerin inşa edilmesinin gerekliliğine işaret edildi.

Görüşmede, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in de hazır bulunduğu bildirildi.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
Teksas'ta Covid-19 aşısının zorunlu kılınması yasaklandı

Teksas'ta Covid-19 aşısının zorunlu kılınması yasaklandı

 Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mahmut Özer Temel Karamollaoğlu
Magazin Nihal Yalçın Bülent Ersoy
Spor Mesut Özil Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Burak Yılmaz Yemek Tarifleri Güzel Sözler Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya, ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yok saymıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 18:01:01. #1.13#