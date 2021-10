Rus tur operatörleri Muğla'da buluştu

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Fethiye Ölüdeniz'de 13'üncüsü yapılacak Turizm Forumuna katılmak üzere Rusya'dan 200 kişilik acente temsilcisi Dalaman Havalimanı'na geldi.

Moskova'dan gelen temsilcileri YDA Dalaman Havalimanı ve Intourist tur yetkilileri çiçek ve lokumlarla karşıladı.

YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur, gelen 200 acente temsilcisinin çalıştaya katılacağını söyledi. Songur, çalıştaya toplamda 550 acente temsilcisinin iştirak edeceğini bildirdi.

Fethiye'deki forumun 4 gün süreceğini dile getiren Songur, "Bu dönemde katılımcılar bu yılı değerlendirecekler ve gelecek yılın çalışmasını yapacaklar. Yaklaşık 550 acente temsilcisi dostumuz bu bölgede olacak ve kendi gözleriyle deneyimleme şansı bulacaklar. Bu da satış yaparken çok önemli hale gelecek." dedi.

Rusya'dan gelen misafirlerin hem Türkiye'ye hem de rakip ülkelere satış yapan acente temsilcileri olduğunu anlatan Songur, bu nedenle bölgeyi deneyimlemelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Songur, "Fethiye'yi gezme, deneyimleme şansları olacak. Fethiye'de konaklayacaklar. Bu da gelecek seneki satışlarında bizi de bir adım öne çıkaracaktır diye düşünüyorum. Çünkü geçmişteki tecrübelerimize göre burada manevi bir bağ kuracaklar. Anıları olacak ve anıları tazeyken de satışlarına yansıtıp bu bölgeyi daha çok satmak isteyeceklerdir diye düşünüyoruz." dedi.

Salgına rağmen Ukrayna pazarında artış olduğunu, Rusya pazarının da konumunu koruduğunu ifade eden Songur, Türkiye'de artık farklı ürünler olduğunun da bilindiğini, bu nedenle Kapadokya'ya da ilginin arttığını belirtti.

Songur, "Bizim havalimanımızı bu yıl yaklaşık 380 bin Rus turist kullandı. Ekim sonuna kadar uçuşların devam etmesini bekliyoruz. 10 bin Rus misafirimizi daha havalimanımızda ağırlamayı, yaklaşık 400 bini bulacağımızı bekliyoruz." diye konuştu.

2022 yılında turizmin iyi yönde seyretmesini beklediklerini kaydeden Songur, turist sayısında büyük artış beklediklerini bildirdi.

Intourist Ege Bölge Operasyon Müdür Yardımcısı Mesut Belge ise gelen acente temsilcilerinin Türkiye'yi tanıdığını ve satış listelerinde olduğunu dile getirdi.

Belge şöyle konuştu:

"Bu yıl pandemi şartları dolayısıyla Rus operasyonu 24 Haziran'da başladı. Dolayısıyla pek verimli bir sezon geçiremedik. Fakat önümüzdeki yıla ümitlerimiz tam. Güçlü bir şekilde sezona başlayacağız. 2022 yılı bence çok iyi bir yıl olacak. Şu an insanlar pandemiyle yaşamaya alıştıkları için her kesimden, her ülkeden turist akınına uğrayacağımızı düşünüyorum."

Havalimanında hatıra fotoğrafı çektiren acente temsilcileri daha sonra Fethiye'de konaklayacakları otele uğurlandı.