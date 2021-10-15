Rus savaş gemisi, Çin ile ortak askeri tatbikatı sırasında ABD savaş gemisini uzaklaştırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus savaş gemisi, Çin ile ortak askeri tatbikatı sırasında ABD savaş gemisini uzaklaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rus savaş gemisi, Çin ile ortak askeri tatbikatı sırasında ABD savaş gemisini uzaklaştırdı

Rus donanması ile Çin donanmasının "Ortak Deniz 2021" tatbikatı sırasında aynı bölgede bulunan ABD savaş gemisine sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Rus savaş gemisi tarafından müdahale edildi.

Rus donanması ile Çin donanmasının "Ortak Deniz 2021" tatbikatı sırasında aynı bölgede bulunan ABD savaş gemisine sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Rus savaş gemisi tarafından müdahale edildi.

Rusya ve Çin donanmaları arasında "Ortak Deniz 2021" adı altında Rusya'nın Vladivostok şehri açığındaki Büyük Petro Körfezi'nde askeri tatbikat gerçekleşiyor. Önümüzdeki 17 Ekim tarihinde sona ermesi planlanan tatbikata her 2 ülkenin donanma ve deniz güçleri katılırken tatbikat yoğunlukla Büyük Petro Körfezi'nde devam ediyor. Tatbikatın devam ettiği sırada Rusya Savunma Bakanlığı bugün ilginç bir paylaşım yaparak ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Chafee (DDG 90) isimli dostoyerin Rus sınırına yaklaştığını ve Rusya'ya ait gemisi Amiral Tributs tarafından ABD gemisinin önlendiğini duyurdu.

ABD gemisi 60 metre yaklaştı

Rusya Savunma Bakanlığı yaşanan olayda Amerikan savaş gemisinin Rus - Çin tatbikatı için seyrüsefer görevinde bulunduğu sırada Rus sınırlarına 60 metreye kadar yaklaştığını savunarak, "15 Ekim yerel saatle 17.00 sıralarında, ABD Donanmasına ait ve birkaç gündür Japon Denizi'nde faaliyet gösteren Chafee (DDG 90) destroyeri, Rusya karasularına yaklaştı ve devlet sınırını geçme girişiminde bulundu. Rus gemi mürettebatının devlet sınırının ihlalini engellemekte kararlı olduğuna ikna olan Chafee destroyeri saat 17.50'de, Amiral Tributs gemisine 60 metre mesafe kala rotayı değiştirerek sınırımızdan uzaklaştı" denildi.

Bakanlık ayrıca, ABD'nin, 1972 yılında imzalanan Uluslararası Denizde Çarpışmayı Önleme Tüzüğü'ne ve Rusya-ABD Hükümetler Arası Denizde Olayları Önleme Anlaşması'na aykırı davranışta bulunduğunu savundu. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
6 gün önce oğlunun boğazına bıçak dayanan şahıs, bu kez de teknede kendini yakmaya kalktı

6 gün önce oğlunun boğazına bıçak dayanan şahıs, bu kez de teknede kendini yakmaya kalktı

 Gamze Pala'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Gamze Pala'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Mustafa Şentop Ali Babacan Süleyman Soylu
Magazin Amelia Hamlin Edis Bensu Soral Nihal Yalçın
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rus savaş gemisi, Çin ile ortak askeri tatbikatı sırasında ABD savaş gemisini uzaklaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 00:13:36. #1.12#