Son dakika haber | RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus donanmasına ait, Karadeniz Filosu'na bağlı savaş gemisi 'Ingushetia', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 12.30 sıralarında giriş yapan, Rus donanmasına ait, 630 borda numaralı, 74 metre uzunluğundaki füze korveti 'Ingushetia', saat 14.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında gemiye, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.