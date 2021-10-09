Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent İzmir'de konser verdi - Haberler
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Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent İzmir'de konser verdi

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Kültür Sanat
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent İzmir'de konser verdi

Sanatçı Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu İzmir'de Cumhuriyet ve Rus marşlarını seslendirdi.

İZMİR (AA) - Sanatçı Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu İzmir'de Cumhuriyet ve Rus marşlarını seslendirdi.

Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmesinin ardından Rus marşlarıyla devam edildi.

Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Harbiye, Çanakkale Türküsü ve İzmir marşlarının da aralarında bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.

Konserde Rus dans topluluğu gösterisi ile marşlar büyük ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu'nu çocukluğundan beri çok severek dinlediğini, onlarla aynı sahneyi paylaşarak hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

Koronun seslendirdiği Kalinka'yı barlarda gitar çalarak söylediğini anımsatan Levent, bir dostunun Rus Kızılordu Korosu ile görüştüğünü ve ortak konser teklifi üzerine büyük bir mutluluk duyduğunu anlattı.

Konserde kendi parçalarını seslendirmenin bencillik olacağını düşündüğünü söyleyen Levent, şunları dile getirdi:

"Ben Haluk Levent şarkıları söylemek istemiyorum dedim. Ben zaten kendi şarkılarımı söylüyorum, ona senfonikte yapsak başka bir şey de yapsak olur. Ama Cumhuriyet kazanımları var dedim. Acaba dedim ülkemizin gerçekten ihtiyacı olduğu bir dönemde insanlara şöyle bir Cumhuriyet marşları, belki unutmuşlardır hep radyolardan mı çalacak, ya da darbe zamanları mı? Hiç istemediğimiz karşı olduğumuz darbe zamanları mı çalacak? Oysa marşlar halkımızın kazanımları, biz söyleyelim, hiçbir yerden didaktik olmadan. Sonra proje kabul edildi ve çok mutlu oldum."

Haluk Levent'in Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir'i de kapsayan turne 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
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