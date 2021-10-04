Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, Adana'da konser verdi - Haberler
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Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, Adana'da konser verdi

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Kültür Sanat
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, Adana'da konser verdi

Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Adana'da Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.

ADANA (AA) - Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Adana'da Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.

Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu yanındaki alanda gerçekleşen konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.

Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi.

Haluk Levent'in, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir'de konserlerin verileceği turne, 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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