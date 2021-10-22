Son dakika haberleri... RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait, 'SB-739' borda numaralı askeri römorkör, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait, 'SB-739' borda numaralı askeri römorkör, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 09.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait ve 'SB-739' borda numaralı askeri römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus askeri römorkörü, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Römorköre, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

Son dakika haberleri... RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Son dakika haberleri... RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Son dakika haberleri... RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Son dakika haberleri... RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Son dakika haberleri... RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Son dakika haberleri... RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title