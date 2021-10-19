RUR Sonuçlarına Göre Üniversitemiz Vakıf Üniversiteleri Arasında En İyiler Arasında - 19 10 2021

Rusya Federasyonu merkezli RUR Rankings Agency tarafından 2014 yılından beri açıklanan Round University Rankings (RUR) alan sıralamasının 2021 sonuçları açıklandı. RUR alan sıralamasında ülkemizden 17 üniversite Doğa Bilimleri, 20 üniversite Beşeri Bilimler, 16 üniversite Yaşam Bilimleri, 13 üniversite Tıp Bilimleri alan sıralamasında yer aldı.

Bu sıralamalarda üniversitemiz,

Tıp Bilimleri alanında vakıf üniversiteleri arasında 2., Türkiye üniversiteleri arasında 10. ve dünya sıralamasında 506. sırada yer aldı. Doğa Bilimleri alanında vakıf üniversiteleri arasında 3., Türkiye üniversiteleri arasında 6. ve dünya sıralamasında 368. sırada yer aldı. Teknik Bilimleri alanında vakıf üniversiteleri arasında 4., Türkiye üniversiteleri arasında 17. ve dünya sıralamasında 652. sırada yer aldı. Sosyal Bilimleri alanında vakıf üniversiteleri arasında 4., Türkiye üniversiteleri arasında 11. dünya sıralamasında 621. sırada yer aldı. Beşeri Bilimleri alanında vakıf üniversiteleri arasında 5., Türkiye üniversiteleri arasında 15. ve dünya sıralamasında 583. sırada yer aldı. Alan sıralaması için tüm üniversiteler, RUR Dünya üniversiteler sıralaması ile aynı, aşağıdaki 4 ana faaliyet alanıyla değerlendirilmekte:

• Öğretim 40% • Araştırma 40% • Uluslararası Çeşitlilik 10% • Finansal Sürdürebilirlik 10% RUR Alan Sıralamasında dünyanın önde gelen 700'den fazla yükseköğretim kurumunun performansı aşağıdaki altı geniş alanda ele almakta:

• Beşeri Bilimler • Yaşam Bilimleri • Tıp Bilimleri • Doğa Bilimleri • Teknik Bilimler • Sosyal Bilimler Üniversitemizin sıralamalardaki başarısını ve bu başarıya katkı sağlayanları kutluyoruz.

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