Rum çetelerin işkencelerine tanıklık eden 8 asırlık 'işkence ağacı' - Haberler
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Rum çetelerin işkencelerine tanıklık eden 8 asırlık 'işkence ağacı'

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Güncel

Rum çetelerin işkencelerine tanıklık eden 8 asırlık 'işkence ağacı' -İşkencelere tanıklık eden 8 asırlık çınar ağacı zamana meydan okuyor Şile'de 750 yaşından büyük olduğu tahmin edilen Kabakoz Çınar ağacı köy halkına gölge olmaya devam ediyor.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Rum çetelerin işkencelerine tanıklık eden 8 asırlık 'işkence ağacı'

-İşkencelere tanıklık eden 8 asırlık çınar ağacı zamana meydan okuyor

İSTANBUL - Şile'de 750 yaşından büyük olduğu tahmin edilen Kabakoz Çınar ağacı köy halkına gölge olmaya devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yıkılışına tanık olan Kabakoz Çınarı, Kurtuluş Savaşı sırasında Rum çetelerin köy halkına ağacın kovuğunda yapılan zulümlere de tanıklık etmiş. 8 asırlık 'işkence ağacı' olan tarihi Kabakoz Çınarı havadan görüntülendi.

Şile Kabakoz Köyünde, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş ve yıkılış dönemine şahitlik etmiş Kabakoz Çınarı 750 yıldır yaşamını sürdürüyor. Tarihi Kabakoz Çınarı Kurtuluş Savaşı döneminde de işkencelere tanıklık etmiş. Köylülerin anlatımına göre Kabakoz Çınarı, Kurtuluş Savaşı döneminde Rum çetelerin, köy halkını toplayarak ağacın kovuğunda yerel köylülere işkence ettiklerine de şahitlik etmiş.

Ağacın kovuğunda ateş yakarak köylülere işkence etmişler

Kabakoz Çınar ağacının büyüklüğü nedeniyle ağaç içerisinde bulunan deliklere tahta ile asma zincir koyan çeteler, kurdukları düzeneğe köylüleri asarak ve kovuğun içerisinde ateş yakarak, içerisindeki köylüleri dumanla zehirleyip işkence ettikleri iddia ediliyor.

Şile Kabakoz Köyü Muhtarı Timur İzmir, " Bu çınar ağacının tarihi 750 yıla kadar dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu dönemini görmüş bir ağaç. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu hem yıkılışı hem de Cumhuriyetin ilanına tanıklık etmiş olan bir tarihi anıt bir ağaç. Rum çetelerinin ve işbirlikçilerinin buradaki köylerdeki kişilere işkence yaptıkları bir ağaç burası, o olaylara da şahitlik etmiş. Yüzyıllardır biz korumak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Öte yandan neredeyse 8 asırlık olan 'işkence ağacı' Kabakoz Çınarı havadan görüntülendi.

Rum çetelerin işkencelerine tanıklık eden 8 asırlık 'işkence ağacı'

Rum çetelerin işkencelerine tanıklık eden 8 asırlık 'işkence ağacı'

Rum çetelerin işkencelerine tanıklık eden 8 asırlık 'işkence ağacı'

Rum çetelerin işkencelerine tanıklık eden 8 asırlık 'işkence ağacı'

Rum çetelerin işkencelerine tanıklık eden 8 asırlık 'işkence ağacı'
İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rum çetelerin işkencelerine tanıklık eden 8 asırlık 'işkence ağacı' - Haberler
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