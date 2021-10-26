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Ruhsatsız silah için gittiler, patlayıcı madde buldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ruhsatsız silah için gittiler, patlayıcı madde buldular

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet olayına karışan şüphelinin işyerindeki silahsız ruhsatı almaya giden ekipler, patlayıcı madde ve kesici aletlerle karşılaştı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet olayına karışan şüphelinin işyerindeki silahsız ruhsatı almaya giden ekipler, patlayıcı madde ve kesici aletlerle karşılaştı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Ekim 2021 günü Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Topraklık Mahallesi'nde meydana gelen "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet" olayı ile ilgili olarak, yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli şahsın iş yerinde ruhsatsız tabanca olduğuna dair ekipler bilgi aldı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile ekipler şüphelinin iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan araştırma sonucu 6 adet dinamit, 5 adet elektrikli infilak kapsülleri, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet kılıç, 1 adet pala, 1 adet bıçak, toplam 153 adet 7.65 mm ve 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçundan yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

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