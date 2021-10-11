RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇERÇEVE ALIMI

Başkanlığımızca düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının çerçeveli olarak işyeri işletmecilerine teslim edilebilmesi için A4 boyutunda 1. 400 adet çerçeve alımı yapılacaktır.

NOT: Teklifler kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Tekliflerin kapalı zarf içerisinde en geç 15. 10. 2021 saat: 15. 00 tarihine kadar Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bırakılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

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