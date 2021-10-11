RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇERÇEVE ALIMI
Başkanlığımızca düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının çerçeveli olarak işyeri işletmecilerine teslim edilebilmesi için A4 boyutunda 1. 400 adet çerçeve alımı yapılacaktır.
Başkanlığımızca düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının çerçeveli olarak işyeri işletmecilerine teslim edilebilmesi için A4 boyutunda 1. 400 adet çerçeve alımı yapılacaktır.
NOT: Teklifler kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Tekliflerin kapalı zarf içerisinde en geç 15. 10. 2021 saat: 15. 00 tarihine kadar Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bırakılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.
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