RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇERÇEVE ALIMI - Haberler
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RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇERÇEVE ALIMI

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RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇERÇEVE ALIMI

Başkanlığımızca düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının çerçeveli olarak işyeri işletmecilerine teslim edilebilmesi için A4 boyutunda 1. 400 adet çerçeve alımı yapılacaktır.

Başkanlığımızca düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının çerçeveli olarak işyeri işletmecilerine teslim edilebilmesi için A4 boyutunda 1. 400 adet çerçeve alımı yapılacaktır.

NOT: Teklifler kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Tekliflerin kapalı zarf içerisinde en geç 15. 10. 2021 saat: 15. 00 tarihine kadar Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bırakılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

TEKLİFİ LİNKE TIKLAYIP İNDİREBİLİRSİNİZ

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Haber: RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇERÇEVE ALIMI - Haberler
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