"Ronaldo'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabıyla fotoğraf çektirdiği iddiası"

Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya hesabından elinde ''O poder da comunicação'' adlı kitapla paylaştığı fotoğraf, günler sonra montajlanarak yeniden gündeme getirildi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan montajlı fotoğraflarla Cristiano Ronaldo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını okuduğu iddia edildi.

FOTOĞRAFIN ORJİNALİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü yıldızın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabıyla poz verdiği iddia edilen fotoğrafın montaj olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafın orjinalinin 26 Eylül 2020'de paylaşıldığı, bir uçak seyahati sırasında poz veren Ronaldo'nun elinde "O poder da comunicação" adlı kitabın olduğu görüldü.

6 EYLÜL'DE KİTAPSEVERLERLE BULUŞMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitap, 6 Eylül'de kitapseverlerle buluşmuştu. Erdoğan tarafından kaleme alınan kitapta ara başlıklar halinde dünya genelindeki sorunlar ele alınarak çözüm yolları anlatılıyor.

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