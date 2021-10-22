Romanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 aylık karantina ilan edildi - Haberler
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Romanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 aylık karantina ilan edildi

AA - Haberler | Güncel
Romanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 aylık karantina ilan edildi

Romanya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından salgınla mücadele kapsamında 25 Ekim'den itibaren 30 gün geçerli olmak üzere karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

Romanya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından salgınla mücadele kapsamında 25 Ekim'den itibaren 30 gün geçerli olmak üzere karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından onaylanan kısıtlamalar çerçevesinde AVM, kamu kuruluşları, restoran gibi birçok yere sadece aşı sertifikası ile girilebilecek. Aşı sertifikası olmayanlar ise sadece market ve eczanelere girebilecekler.

Saat 22: 00-05: 00 arası sokağa çıkma yasağının da uygulanacağı kısıtlamalar kapsamında konser, düğün gibi etkinliklere de 30 gün boyunca ara verileceği açıklanırken, özel şirketlere ise çalışanlarının yüzde 50'sini evden ya da dönüşümlü çalıştırma zorunluluğu getirildi.

Nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşen Romanya'da salgının başlangıcından bu yana 43 bin 844 kişi hayatını kaybederken 5 milyon 828 bin kişinin aşılanması tamamlandı.

AA - Son Dakika Haberleri
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