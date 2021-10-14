İSTANBUL-ROMAN ÇİFTLERE TOPLU NİKAH TÖRENİ - Haberler
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İSTANBUL-ROMAN ÇİFTLERE TOPLU NİKAH TÖRENİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çeşitli nedenlerden dolayı resmi nikahlarını kıydıramayan 7 Roman çift, Sancaktepe Belediyesince kendileri için düzenlenen toplu nikah töreninde hayatlarını birleştirdi.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - Çeşitli nedenlerden dolayı resmi nikahlarını kıydıramayan 7 Roman çift, Sancaktepe Belediyesince kendileri için düzenlenen toplu nikah töreninde hayatlarını birleştirdi.

Gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftler, sabah saatlerinde kuaföre götürüldü. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Sancaktepe Paşaköy Mahallesi'nden alınan çiftler, üstü açık otobüs ile ilçe turu attı. Bu anlara vatandaşlar da alkışlarla ilgi gösterdi. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ne ulaşan çiftler, burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Nikaha kucağında bebeğiyle katılan bir çift de vardı. Çiftin öykü adında kızları nikaha tanıklık eden en küçük misafir oldu. Roman çiftler, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün kıydığı toplu nikah töreniyle dünyaevine girdi. Nikaha İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Başar katıldı.

"BUNU BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLARAK GÖRÜYORUM"

"Bugün çok mutlu bir güne hep birlikte şahitlik ettik" diyen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Hem İstanbul Valiliğimizin hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın birlikte yürütmüş olduğu İstanbul bazında bir proje var. Şimdiye kadar çeşitli nedenlerle nikahlarını kıydıramayan Roman vatandaşlarımızın hem nikaha akdine hem aile hukukuna tabii kılmak bizim en önemli görevlerimizden. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorum. Çocukların kimlikleri bundan sonraki hayatlarının devamı bu kimlikleri kazanmalarına bağlı. Dolayısıyla biz de bugün bu güzel ana şahitlik ettik. Sancaktepe'de yaşayan ve nikahları olmayan ya da yeni evlenmek isteyen çiftleri bir araya getirdik ve nikahlarını kıydık. Sayın vali yardımcımız, kaymakamımız ve ilçemizin bütün protokolü de şahit oldu. Bu da o çiftlerin sağlam bir evlilik yaptıklarını gösteriyor. İnşallah çok mutlu olurlar? diye konuştu.

Çocuklarıyla nikaha katılan Canlı çifti, bu anı yaşadıklarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, 'Çok güzel bir his evladımın benim nikahımı görmesi muhteşem bir duygu. Çok hoşuma gitti ve mutluyum Allah kimsenin mutluluğunu bozmasın. Allah başkanımızdan razı olsun, bizim nikahımızı kıydırdı' dedi.

Orhan ve Ayça Kütük çifti, 'Çok güzeldi sağ olsun belediye ekipleri bizimle çok ilgilendiler. Arkadaşlarımızla birlikte dünyaevine girmek güzel bir duygu ve sevinç verici bir durum. Başkanımız da sağ olsun bize çok yardımcı oldu" diye konuştu.

Nikahı kıyılan Eyüp Çalgıcı ise 'Mutluyuz, emeği geçen herkese, başkanımıza çok teşekkür ederiz. Her şeyimizi karşılayıp bizi bu güzel güne hazırladılar' dedi.

İSTANBUL-ROMAN ÇİFTLERE TOPLU NİKAH TÖRENİ

İSTANBUL-ROMAN ÇİFTLERE TOPLU NİKAH TÖRENİ

İSTANBUL-ROMAN ÇİFTLERE TOPLU NİKAH TÖRENİ

İSTANBUL-ROMAN ÇİFTLERE TOPLU NİKAH TÖRENİ
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